Expresidente de APEDE recomienda licitar completo el proyecto del Tren Panamá-David-Frontera

El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Felipe Ariel Rodríguez, expresó su preocupación sobre el anuncio de la primera etapa del proyecto del Tren Panamá-David-Frontera, al considerar que debería licitarse en su totalidad.

Rodríguez advirtió que el proyecto podría verse afectado por los cambios de administración. “Sabemos lo que sucede cuando cambian los gobiernos”, señaló.

Expresidente de APEDE se refiere a proyectos en Chiriquí

El dirigente empresarial también reconoció el esfuerzo del presidente José Raúl Mulino al anunciar proyectos concretos para la provincia de Chiriquí, con una inversión estimada de 800 millones de dólares.

No obstante, alertó que el gran reto es la implementación, debido a la burocracia que suele retrasar la ejecución de obras públicas.

“Hay muchos proyectos que van a impulsar la economía. El tema es la implementación, por la burocracia”, puntualizó Rodríguez.