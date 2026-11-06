Panamá Nacionales - 6 de noviembre de 2026 - 19:17
Exvicepresidente Carrizo continuará bajo retención domiciliaria
El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la decisión de una jueza de Garantías de negar cambio de medida cautelar al exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, por lo que este continuará bajo detención domiciliaria. La defensa de Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado, solicitaba reemplazar la retención domiciliaria por reporte periódico.