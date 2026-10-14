Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 10:40

José Gabriel Carrizo seguirá bajo detención domiciliaria por enriquecimiento injustificado

La jueza Mónica Barrios mantuvo la medida cautelar de detención domiciliaria contra José Gabriel Carrizo, investigado por enriquecimiento injustificado.

José Gabriel Carrizo seguirá bajo detención domiciliaria.

José Gabriel Carrizo seguirá bajo detención domiciliaria.

Ana Canto
Por Ana Canto

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, continuará bajo detención domiciliaria mientras se desarrolla la investigación en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Mónica Barrios, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa.

La defensa del exvicepresidente buscaba que se revisara la medida cautelar impuesta. Sin embargo, tras la audiencia, la jueza decidió mantener el depósito domiciliario, por lo que Carrizo deberá continuar cumpliendo esta restricción mientras avanza el proceso judicial.

¿Qué decidió la jueza sobre la medida cautelar de José Gabriel Carrizo?

La jueza de Garantías Mónica Barrios resolvió mantener la medida de depósito domiciliario que pesa sobre el exvicepresidente, sin que se anunciara una modificación de sus condiciones.

Carrizo es investigado por presunto enriquecimiento injustificado, un proceso que continúa en la etapa correspondiente ante las autoridades judiciales.

La decisión sobre la medida cautelar no constituye una sentencia ni determina la responsabilidad penal del exvicepresidente, quien mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa los argumentos utilizados por la jueza para mantener la medida ni la fecha de la próxima actuación judicial.

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