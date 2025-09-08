Chiriquí Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 17:07

Fiscalía abre investigación por presunto maltrato en plantel de Chiriquí

La Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación de oficio por el presunto delito de maltrato al menor en un plantel de la provincia de Chiriquí.

Ana Canto
La Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación de oficio por el presunto delito de maltrato al menor, ocurrido dentro de un centro educativo ubicado en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

