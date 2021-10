Fiscalía culmina presentación de pruebas ante Tribunal de Juicio Oral en caso Pinchazos

El juicio se reanudará el martes 26 de octubre a las 10:00 a.m. con la presentación de las pruebas de la defensa.

El fiscal Superior Ricardo González, indicó que el exmagistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, reconoció la información.

Pinilla, por su parte, detalló que se trató de un intercambio de correos personales, en el que él le decía a Mitchell Doens que el TE ponía objeciones a las solicitudes que hizo el Partido Revolucionario Democrático (PRD) para un congreso extraordinario. "Lo curioso de eso fue que el presidente de ese momento (Ricardo Martinelli) me reclamó que por qué me comunicaba con Doens", dijo Pinilla.

Por otro lado, el abogado de Martinelli, Alfredo Vallarino, considera que ya el exmandatario "ganó el caso". "Ya ganamos. Esa gente (la Fiscalía) no ha presentado una sola evidencia, anunciaron como 15 y no se atrevieron a presentar ninguna, porque saben que cuando presentaran una iba a decir Rolando López. Aunque nosotros tenemos pruebas periciales para poder acreditar esas situaciones", señaló tras asegurar que no hay ni una sola prueba que demuestre que Ricardo Martinelli.

Este juicio por el caso Pinchazos inició el pasado 21 de julio de 2021, realizando el desahogo de un total 23 pruebas: 13 documentales y 10 testimoniales.

El expresidente Ricardo Martinelli es acusado por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución, y vigilancia sin autorización judicial.

El Tribunal de Juicio Oral que lleva el caso, está integrado por las Juezas Iveth Francois Vegay (Presidenta), Jennifer Cristine Saavedra Naranjo (Relatora) y Marysol América Osorio (Tercera Juez).

