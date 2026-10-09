Economía de Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 07:28

"Fueron seis años de constante trabajo": Chapman celebra salida de Panamá de lista negra

El ministro Felipe Chapman destacó que Panamá logró salir de la lista negra fiscal de la Unión Europea tras seis años de gestiones y dificultades económicas.

Felipe Chapman reaccionó a la salida de Panamá de la lista negra fiscal 

Felipe Chapman reaccionó a la salida de Panamá de la lista negra fiscal 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, reaccionó este viernes 9 de octubre a la salida de Panamá de la lista negra fiscal de la Unión Europea (UE), tras más de seis años de permanencia. Según el titular del MEF, esta situación afectó la reputación internacional del país, dificultó los negocios y lo colocó en desventaja para competir por inversiones y oportunidades económicas.

¿Qué dijo Felipe Chapman sobre la salida de Panamá de la lista negra?

Chapman destacó que la decisión representa el resultado de seis años de trabajo para lograr la exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea.

El ministro señaló que permanecer en este listado perjudicó la imagen del país y generó dificultades para atraer inversiones y desarrollar negocios.

La decisión fue adoptada este viernes por el Consejo de la Unión Europea. Aunque Panamá fue retirado de la lista negra fiscal, pasó al Anexo II, correspondiente a las jurisdicciones que mantienen compromisos pendientes de evaluación.

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