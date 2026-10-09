"Fueron seis años de constante trabajo": Chapman celebra salida de Panamá de lista negra

Felipe Chapman reaccionó a la salida de Panamá de la lista negra fiscal

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, reaccionó este viernes 9 de octubre a la salida de Panamá de la lista negra fiscal de la Unión Europea (UE) , tras más de seis años de permanencia. Según el titular del MEF, esta situación afectó la reputación internacional del país, dificultó los negocios y lo colocó en desventaja para competir por inversiones y oportunidades económicas.

¿Qué dijo Felipe Chapman sobre la salida de Panamá de la lista negra?

El ministro de Economía y Finanzas, @Mef_Pma, Felipe Chapman, señaló que luego de 6 años el país logró salir de la lista negra de la Unión Europea, un suceso que afectó la reputación, dificultó negocios e hizo competir en desventajas por inversión y oportunidades. pic.twitter.com/Rm1CzvT8P7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Chapman destacó que la decisión representa el resultado de seis años de trabajo para lograr la exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea.

El ministro señaló que permanecer en este listado perjudicó la imagen del país y generó dificultades para atraer inversiones y desarrollar negocios.

La decisión fue adoptada este viernes por el Consejo de la Unión Europea. Aunque Panamá fue retirado de la lista negra fiscal, pasó al Anexo II, correspondiente a las jurisdicciones que mantienen compromisos pendientes de evaluación.