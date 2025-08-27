Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 14:14

Gobernación de Panamá recibirá banderas deterioradas para cremación en octubre

La Gobernación de Panamá recibirá banderas en desuso desde la primera semana de octubre para su cremación en ceremonia solemne previa a las fiestas patrias.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

A partir de la primera semana de octubre, la Gobernación de Panamá anunció que estará recibiendo las banderas nacionales deterioradas o en desuso para su incineración oficial.

La Bandera Nacional es uno de los símbolos de la Nación, y su manual de uso establece que cuando se encuentre “dañada o deslucida deberá entregarse a la respectiva Gobernación de la provincia para ser cremada en una ceremonia protocolar”.

Ceremonia de cremación de banderas por la Gobernación

La ceremonia solemne de cremación de banderas se realiza tradicionalmente en los últimos días de octubre, como antesala al inicio de las efemérides patrias de noviembre, mes en que Panamá celebra sus principales fiestas nacionales.

Con este acto, las autoridades buscan reforzar el respeto hacia los símbolos patrios y dar un cierre digno al uso de la bandera en los distintos espacios del país.

