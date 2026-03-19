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Gobierno consultó tres firmas internacionales para representar a Panamá en arbitraje contra PPC

El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como una mentira a la comunicación emitida por Panama Ports Company (PPC), donde señalaba que el Gobierno panameño no presentó a tiempo su respuesta ante el Tribunal de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y señaló que en los próximos días se emitirá un comunicado sobre las irregularidades cometidas por la empresa y fueron consultadas tres firmas internacionales para escoger a la que va a representar al país.