Guerra entre Israel e Irán: Panameños varados en Israel serán evacuados a Chipre en vuelos chárter

“Me enviaron hoy temprano el reporte sobre los panameños que están en Israel. Ayer me informaron que los tres alcaldes están en Egipto, sanos y salvos. Hay 13 estudiantes y dos maestras que están en proceso de salir en dos vuelos chárter de 8 pasajeros cada uno”, explicó el mandatario. “Me enviaron hoy temprano el reporte sobre los panameños que están en Israel. Ayer me informaron que los tres alcaldes están en Egipto, sanos y salvos. Hay 13 estudiantes y dos maestras que están en proceso de salir en dos vuelos chárter de 8 pasajeros cada uno”, explicó el mandatario.

Panameños varados en Israel serán evacuados a Chipre

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1935700505851822085&partner=&hide_thread=false Con respecto a los panameños que quedaron varados en Israel, el presidente @JoseRaulMulino dijo que se encuentran "sanos y salvos en Egipto".



Detalló que "están en proceso de salir en dos vuelos chárter de 8 pasajeros cada uno" hacia Chipre, "esos costos los asume el Estado,… pic.twitter.com/KYqLkevOpp — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2025

Mulino precisó que los costos de estos vuelos serán asumidos por el Estado panameño y estimó que cada uno tiene un valor aproximado de 14 mil dólares.

“Tenemos que cumplir y sacar de manera segura a nuestros compatriotas. Una vez en Chipre, ya cada familiar se encarga de los gastos de transporte y retorno a la ciudad de Panamá”, indicó. “Tenemos que cumplir y sacar de manera segura a nuestros compatriotas. Una vez en Chipre, ya cada familiar se encarga de los gastos de transporte y retorno a la ciudad de Panamá”, indicó.

El presidente también compartió que su esposa tenía previsto viajar a Israel, pero finalmente no lo hizo. “Por suerte no fue, si no, estuviera yo en esta lista de alguna manera”, añadió.