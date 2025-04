¡Habrá clases! Universidad de Panamá mantendrá las actividades pese a la suspensión decretada por el MEDUCA

La ministra de Educación, Lucy Molinar, había anunciado la suspensión de clases a nivel nacional para salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, ante el llamado a paro indefinido por parte de gremios magisteriales y sindicatos.

Pese a suspensión decretada por el MEDUCA, Universidad de Panamá dará clase

"La decisión es que, para salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes, docentes y comunidad educativa, hemos decidido suspender clases. Esta no es una decisión fácil, ni cómoda, ni nos gusta", expresó Molinar. "La decisión es que, para salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes, docentes y comunidad educativa, hemos decidido suspender clases. Esta no es una decisión fácil, ni cómoda, ni nos gusta", expresó Molinar.

Asimismo, la ministra hizo un llamado a la reflexión: "Abrigo la esperanza de que no tenga que extenderse, que pensemos qué estamos haciendo. No hay derecho a crear caos para imponer mi criterio, así no se construye una democracia", sostuvo.

Pese a la medida gubernamental, la Universidad de Panamá continuará con su calendario académico de manera regular este lunes.