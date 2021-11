Hay inseguridad, pero el 80% de la población no ha sido víctima, coordinador de la Presidencia

Severino Mejía, coordinador de Proyectos y Programas de Seguridad y Defensa de la Presidencia, reconoció en el programa Radiografía que hay un problema de inseguridad ciudadana, pero dijo que un estudio de victimología demostró que un 80% de los panameños no ha sido víctima; manifestó que es un problema que requiere atención inmediata para que no escale a los niveles de otros países de la región.

Sin embargo, desmintió que no haya un plan de seguridad, en este punto dijo que al igual que el virus del COVID-19, la criminalidad se transforma y por eso deben abordarse los temas de forma particular. Se dirigió de forma específica a las nuevas modalidades del sicariato.

"Nos encontramos a un actor perverso que es el sicario...se constituye en una amenaza al ciudadano decente", señaló.

Destacó que todo plan tiene que ser flexible porque a pesar de que los sicarios existían, ahora tienen una nueva configuración.

También expresó que es importante que se logre legislar en materia de extinción de dominio porque es un tema que se requiere para combatir las acciones criminales. "En la medida que al criminal, al capo, se le quite ese dinero, no va a poder pagar al sicario, no va a poder utilizar profesionales porque el maleante de hoy no es el delincuente de un par de años atrás.

Ante la interrogante de la ejecución de los planes dijo que la Policía está trabajando,pero indicó que se debe reforzar la comunicación a través de diferentes medios. "Este no es un tema de la Policía únicamente, es del Estado y de la sociedad en su conjunto", destacó Mejía.

Mejía manifestó que es importante que se apliquen ciertas estrategias, pero enfatizó que se deben fortalecer estos aspectos

Denuncias por parte de la ciudadanía

Ofrecer recompensas

Tecnología de punta para seguimiento de los hechos

Por otro lado, adelantó que próximamente habrá una reunión de la Fuerza Pública con el Ministerio Público para mejorar el accionar que permita el movimiento de la policía. "El final de todo esto es que el delincuente sienta que la Fuerza Pública le respira tras la nuca", destacó.

Además, dijo que para cerrar el año el ministro ha anunciado el despliegue de más unidades de la Policía Nacional que servirán también para ayudar a la población en diferentes episodios que no tienen que ver de forma exclusiva con delitos, sino también con situaciones de emergencia.

Finalmente exhortó a la población a tomar las precauciones para evitar ser víctimas de los delincuentes.