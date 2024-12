Homicidio en el Hospital Santo Tomás: PGN avanza en las investigaciones

“En este caso ya el fiscal tiene alguna teoría de lo ocurrido, no obstante nosotros no podemos en este tipo de casos adelantar las diligencias que van a ser practicadas por el fiscal, lo que puedo decir es que ya hay una teoría del caso”, Javier Caraballo, procurador de la Nación, sobre el homicidio registrado en el Hospital Santo Tomás. “En este caso ya el fiscal tiene alguna teoría de lo ocurrido, no obstante nosotros no podemos en este tipo de casos adelantar las diligencias que van a ser practicadas por el fiscal, lo que puedo decir es que ya hay una teoría del caso”, Javier Caraballo, procurador de la Nación, sobre el homicidio registrado en el Hospital Santo Tomás.

En su intervención, Caraballo también hizo un balance de los proyectos ejecutados durante su gestión al frente del Ministerio Público, resaltando la modernización de infraestructuras y la implementación de estrategias para mejorar la eficiencia en la administración de justicia.

Transición en la PGN no afectará investigación del homicidio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1869811731079541182&partner=&hide_thread=false Durante la reinauguración de la Tercera Fase de la Fiscalía Regional de San Miguelito, el procurador de la Nación, Javier Caraballado, señaló que la fiscalía ya cuenta con una línea de investigación sobre el homicidio registrado en el Hospital Santo Tomás.

Además, detalló los… pic.twitter.com/6UAT2Wz16b — Telemetro Reporta (@TReporta) December 19, 2024

Asimismo, el procurador se refirió al proceso de transición que vive la institución, asegurando que este avanza de manera ordenada y con la prioridad puesta en fortalecer las capacidades operativas y la transparencia dentro del sistema judicial.

La reinauguración de la Fiscalía Regional, ubicada en San Miguelito, es un paso más en los esfuerzos por descentralizar y optimizar los servicios del Ministerio Público, brindando una atención más accesible y cercana a los ciudadanos.