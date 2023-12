Horario de Inversión de carriles este lunes por reinicio de clase

Inversión de carriles: Horarios

Las inversiones de vías contarán con la seguridad vial desde las 4:00 a.m. desde la Autopista Arraiján - La Chorrera, Arraiján Cabecera y desde la Vía de Los Pueblos el operativo empieza a las 5:00 a.m. hasta el área de Balboa, mientras que desde el Área Norte, empieza a las 5:30 a.m. desde Villa Zaita culminando hacia el Centro de la Ciudad a la 6:00 a.m.