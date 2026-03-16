Hospital Santo Tomás anuncia concurso de plazas permanentes

El Hospital Santo Tomás (HST) anunció oficialmente la apertura del concurso para el nombramiento de personal médico en diversas categorías. Todos los profesionales interesados deberán presentar su documentación en las fechas establecidas para concursar por una de las plazas permanentes disponibles.
Hospital Santo Tomás anuncia concurso de nombramientos
Médicos especialistas categoría III permanente
- Anestesiología
- Dermatología
- Ginecología y obstetricia
- Medicina interna
- Neurocirugía
- Cirugía general
- Otorrinolaringología
- Patología
- Radiología medica e imagenología
- Ortopedia y tramitología
- Oftalmología
- Rehabilitación oral
Médicos especialistas categoría I permanente
Médicos subespecialista categoría I permanente
Médicos subespecialista categoría II permanente
- Cardiología
- Enfermedades infecciosas
- Medicina crítica
- Neumología
- Infertilidad
- Coloproctología
- Gastroenterología
- Nefrología
- Obstetricia crítica
- Materno fetal
Médicos generales categoría IV permanente
- Urgencias
- Banco de sangre
- Trasplante y donación de órganos
- Salud ocupacional
- Epidemiología
- Docencia e investigación
- IAAS
Proceso de postulación y entrega de documentos:
La recepción de documentos se llevará a cabo en el Departamento de Coordinación Institucional de Docencia e Investigación del Hospital Santo Tomás, ubicado en el segundo piso del edificio de la Consulta Externa.