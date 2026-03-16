Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 12:19

Hospital Santo Tomás anuncia concurso de plazas permanentes

El Hospital Santo Tomás informó que los profesionales interesados deberán presentar su documentación en las fechas establecidas.

El Hospital Santo Tomás anuncia concurso de plazas.

El Hospital Santo Tomás anuncia concurso de plazas.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Hospital Santo Tomás (HST) anunció oficialmente la apertura del concurso para el nombramiento de personal médico en diversas categorías. Todos los profesionales interesados deberán presentar su documentación en las fechas establecidas para concursar por una de las plazas permanentes disponibles.

Hospital Santo Tomás anuncia concurso de nombramientos

Médicos especialistas categoría III permanente

  • Anestesiología
  • Dermatología
  • Ginecología y obstetricia
  • Medicina interna
  • Neurocirugía
  • Cirugía general
  • Otorrinolaringología
  • Patología
  • Radiología medica e imagenología
  • Ortopedia y tramitología
  • Oftalmología
  • Rehabilitación oral

Médicos especialistas categoría I permanente

  • Cirugía vascular P.

Médicos subespecialista categoría I permanente

  • Gastroenterología

Médicos subespecialista categoría II permanente

  • Cardiología
  • Enfermedades infecciosas
  • Medicina crítica
  • Neumología
  • Infertilidad
  • Coloproctología
  • Gastroenterología
  • Nefrología
  • Obstetricia crítica
  • Materno fetal

Médicos generales categoría IV permanente

  • Urgencias
  • Banco de sangre
  • Trasplante y donación de órganos
  • Salud ocupacional
  • Epidemiología
  • Docencia e investigación
  • IAAS

Proceso de postulación y entrega de documentos:

La recepción de documentos se llevará a cabo en el Departamento de Coordinación Institucional de Docencia e Investigación del Hospital Santo Tomás, ubicado en el segundo piso del edificio de la Consulta Externa.

  • Periodo de postulación: Del 16 de marzo al 15 de abril de 2026.
  • Horario de atención: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Requisitos general para aplicar a los cargos m&eacute;dicos.

Requisitos general para aplicar a los cargos médicos.

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Documentaci&oacute;n para los cargos en el Hospital Santo Tom&aacute;s.

Documentación para los cargos en el Hospital Santo Tomás.

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