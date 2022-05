Inamu: En las áreas comarcales no hay un acceso real a la justicia

Directora del Inamu advierte sobre el aumento de los casos de violencia en las comarcas TReporta

Según el Inamu la falta de autoridades que imparten justicia en las comarcas influye a que los infractores se sientan confiados en maltratar a mujeres y niños, e incluso la falta de preparación de los jueces de paz cercanos a estas áreas hace que el problema se prolongue.

"Cuando analizas el tema de las áreas comarcales no hay un acceso real a la justicia, y que ha pasado históricamente, esto para ponernos en contexto y poder analizar la realidad de hoy, grupos específicos de autoridades tradicionales toman decisiones, por ejemplo, una persona es abusada, una mujer, un niño, una niña es abusada y la persona se le lleva a un juzgamiento interno y puede que esta persona esté quizás en el cepo unas horas, pero hasta allí llegó, por qué, porque no existe una figura. Ahora existen específicamente los jueces de paz de hace unos años para acá, donde atienden quizás varios corregimientos y esta es la figura que debería hacer un traslado de la denuncia a las autoridades competentes, en este caso la fiscalía. Hay muchos temas, la distancia, jueces de paz encargados, primero hemos podido detectar que no tienen, y estamos coordinando ya con el Ministerio de Gobierno y Justicia este tema para una capacitación en el mes de junio, julio, a todos los jueces de paz, pues no dominan la materia", detalló la directora.

Herrera indica que el Estado debe acrecentar su presencia en las comarcas y por ello como entidad se han acercado a las autoridades indígenas, como se hizo con la cacica emberá, Aulina Ismare, con quien han visto la necesidad de la participación de las mujeres dentro de la construcción de políticas públicas y de hacer alianzas con el Gobierno Nacional para garantizar la erradicación de la indefensión que han tenido las mujeres durante años.

"Se ha normalizado tanto el tema de la violencia en las mujeres que han sido ignoradas en la construcción de políticas públicas, y no de todas, hablo específicamente del tema de los pueblos originarios, cuando nosotros vemos el tema del desarrollo de los pueblos originarios ni siquiera se menciona a las mujeres. Hoy el tener al frente a mujeres liderizando espacios en la toma de decisiones, siendo las máximas autoridades nos dice que hay la posibilidad de sentarnos a construir para erradicar estas brechas que existen y la discriminación, así como también la violencia, ya que ha sido ignorada dentro de esos tomadores históricos de decisiones que han estado en su espacio", acotó Herrera.

La directora señaló que ha conversado con las dos cacicas, Aulina (emberá) y Elena Cruz de la Comarca Ngäbe Buglé, que existen en el país para que participen del programa "Comunidades unidas contra la violencia", para sensibilizar a líderes comunitarios sobre cuáles son los tipos de violencia, identificar qué son delitos y establecer protocolos de denuncias a través del Inamu para que este a su vez sea un canal específico de comunicación. Además se ha hablado de la capacitaciones de los jueces de paz y de los "bugodai" (policías dentro la comarcas).

Sobre desapariciones de moradores de la Comarca

Herrera indicó que se ha reunido con el Fiscal Superior de Homicidios y Femicidios de la provincia de Chiriquí para conversar sobre tres casos específicos, el de Tamara Carpintero, la menor de edad embarazada que fue golpeada y asfixiada y que cuya muerte trató de hacerse ver como un suicidio con una puñalada en el abdomen; también se abordó con este el caso del homicidio de la empresaria asesinada y cuatro desapariciones entre el 2012 y en el 2021, bajo el mismo modus operandi, del cual hay una persona aprehendida.

La directora del Inamu recalcó que en Panamá no existe un informe oficial de desaparecidos, ni que responda cuántas de estas han aparecido o han sido asesinados, o por qué casos hay aprehendidos.