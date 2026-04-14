UDELAS promueve el talento académico con Semillero de Investigación 2026 y Jornada Científica

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) continúa fortaleciendo su compromiso con la generación de conocimiento al anunciar la convocatoria del Semillero de Investigación 2026 y el desarrollo de sus Jornadas Científicas, espacios clave para promover la investigación entre sus estudiantes.

A través del Semillero de Investigación, impulsado por el Decanato de Investigación, la universidad fomenta el pensamiento crítico, la innovación y el trabajo en equipo, permitiendo a los estudiantes integrarse en proyectos académicos bajo la orientación de docentes tutores.

En paralelo, las Jornadas Científicas se consolidan como un escenario para la divulgación del conocimiento, donde estudiantes y docentes podrán presentar avances y resultados de sus investigaciones, contribuyendo al intercambio académico y al fortalecimiento de la cultura científica institucional.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 3.16.38 PM UDELAS Semillero 2026 Jornada Científica. UDELAS

La Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de estas iniciativas: “En UDELAS promovemos la investigación como eje fundamental de la formación universitaria. Tanto el semillero como las jornadas científicas permiten a nuestros estudiantes desarrollar habilidades, compartir conocimientos y aportar soluciones a las necesidades del país”.

Para participar en el Semillero de Investigación 2026, los estudiantes deberán conformar equipos de hasta cinco integrantes y contar con un docente tutor, enviando su manifestación de interés al correo [email protected]

El programa incluye una jornada de inducción el 30 de abril, seguida de capacitaciones a partir de mayo de 2026, orientadas al desarrollo de proyectos de investigación. Con estas acciones, UDELAS reafirma su rol como una institución que promueve la investigación, la innovación y el desarrollo social a través del conocimiento.