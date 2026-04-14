UDELAS promueve el talento académico con Semillero de Investigación 2026 y Jornada Científica

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) continúa fortaleciendo su compromiso con la generación de conocimiento al anunciar la convocatoria del Semillero de Investigación 2026 y el desarrollo de sus Jornadas Científicas, espacios clave para promover la investigación entre sus estudiantes.
En paralelo, las Jornadas Científicas se consolidan como un escenario para la divulgación del conocimiento, donde estudiantes y docentes podrán presentar avances y resultados de sus investigaciones, contribuyendo al intercambio académico y al fortalecimiento de la cultura científica institucional.
La Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de estas iniciativas: “En UDELAS promovemos la investigación como eje fundamental de la formación universitaria. Tanto el semillero como las jornadas científicas permiten a nuestros estudiantes desarrollar habilidades, compartir conocimientos y aportar soluciones a las necesidades del país”.
Para participar en el Semillero de Investigación 2026, los estudiantes deberán conformar equipos de hasta cinco integrantes y contar con un docente tutor, enviando su manifestación de interés al correo [email protected]
El programa incluye una jornada de inducción el 30 de abril, seguida de capacitaciones a partir de mayo de 2026, orientadas al desarrollo de proyectos de investigación. Con estas acciones, UDELAS reafirma su rol como una institución que promueve la investigación, la innovación y el desarrollo social a través del conocimiento.