Inicia análisis de iniciativa que busca eliminar acuerdos de pena en delitos sexuales, MP en desacuerdo

El Ministerio Público manifestó estar en en desacuerdo dado que consideran que el acuerdo de pena da la posibilidad de colaborar con el proceso para que exista una sanción real dado que muchas veces hay dificultades relacionadas con las pruebas.

"Estos casos se dan generalmente en el seno familiar y hay que ver qué está pasando, pero un acuerdo de pena no es lo que va a detener los delitos sexuales. Esto no es la solución y venganza no es justicia. Hacemos un llamado como técnicos y profesionales a proponer proyectos que busquen ayudar a la víctima", sostuvo una de las representantes del MP.

La próxima semana la subcomisión continuará con el análisis del tema, de manera que pronto se estará presentando un informe ante los comisionados de la Asamblea Nacional.