Inicia Feria Internacional del Libro de Panamá hasta el 17 de agosto en ATLAPA

Disfruta la Feria Internacional del Libro en ATLAPA, con Ludoteca, autores destacados y más. Boletos desde B/.1.50. Fácil acceso con rutas MiBus.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Feria Internacional del Libro de Panamá abre sus puertas del 11 al 17 de agosto en ATLAPA, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días, invitando a grandes y chicos a disfrutar de una semana repleta de libros, cultura y actividades para toda la familia.

En el área infantil, los visitantes podrán disfrutar de la Ludoteca Viajera y conocer a autores destacados que participarán en firmas y presentaciones durante el evento.

¿Cómo llegar a la Feria Internacional del Libro 2025?

Para facilitar el acceso, MiBus dispone de rutas directas hacia ATLAPA: C640, C642, C938, I672, I532, y S442. Los boletos se pueden adquirir en taquilla con los siguientes precios:

  • Adultos: B/. 4.00
  • Niños y estudiantes (5-17 años): B/. 1.50
  • Estudiantes universitarios: B/. 1.50
  • Jubilados: B/. 2.00
  • Pasaporte cultural (pase para los 7 días): B/. 20.00

No te pierdas el evento literario más esperado del año, una oportunidad única para sumergirte en el mundo de la lectura y las experiencias culturales en Panamá.

