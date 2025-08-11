Inicia Feria Internacional del Libro de Panamá hasta el 17 de agosto en ATLAPA

La Feria Internacional del Libro de Panamá abre sus puertas del 11 al 17 de agosto en ATLAPA, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días, invitando a grandes y chicos a disfrutar de una semana repleta de libros, cultura y actividades para toda la familia.

En el área infantil, los visitantes podrán disfrutar de la Ludoteca Viajera y conocer a autores destacados que participarán en firmas y presentaciones durante el evento.

¿Cómo llegar a la Feria Internacional del Libro 2025?

Para facilitar el acceso, MiBus dispone de rutas directas hacia ATLAPA: C640, C642, C938, I672, I532, y S442. Los boletos se pueden adquirir en taquilla con los siguientes precios:

Adultos: B/. 4.00

Niños y estudiantes (5-17 años): B/. 1.50

Estudiantes universitarios: B/. 1.50

Jubilados: B/. 2.00

Pasaporte cultural (pase para los 7 días): B/. 20.00

No te pierdas el evento literario más esperado del año, una oportunidad única para sumergirte en el mundo de la lectura y las experiencias culturales en Panamá.