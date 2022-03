Instituto Gorgas informa sobre advertencia de la FDA para ciertas pruebas de COVID-19

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó a través de un comunicado que el Instituto Conmemorativo Gorgas para Estudios de la Salud (ICGES) informó sobre las pruebas de COVID-19, con advertencia de seguridad por la Food and Drug Administration de EE. UU. (FDA por su sigla sen inglés), mencionadas recientemente en un medio de comunicación, las cuáles, además no tienen registro sanitario emitido por ese instituto, por lo tanto, no se utilizan en el país.