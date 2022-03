Instituto Nacional de la Mujer trabaja en actualizar temas abandonados históricamente

Directora del Inamu destaca las luchas que han permitido a las mujeres la defensa de sus derechos

Explicó que dentro de este escenario existe una responsabilidad de varios miembros dentro del Estado referente a los derechos de la mujer y en ese sentido, el Inamu está trabajando en actualizar temas que han estado abandonados históricamente, así como un ordenamiento que garantice que los diferentes estamentos e instituciones se involucren y que cada uno juegue un papel para garantizar la protección de las mujeres.

“Te pongo un ejemplo, la única manera de garantizar una transformación social, más allá de una acción como la entrega de gas pimienta, es la educación, nosotros estamos desde el año pasado en un trabajo con el Ministerio de Educación (Meduca), se está instalando la Oficina de la Mujer en el Meduca, a nivel regional hemos creado un diplomado no sexista y en derechos humanos para los docentes, nosotros estamos trabajando en garantizar no solamente una acción en este momento, sino que en 20 años este país tenga una gran diferencia porque trabajar construcción social es deconstruir pensamientos, eso no se logra en un día ni en dos, toma analizar qué es lo más urgente y lo más urgente es poder trabajar a través de la educación”, detalló Herrera.

Señaló que además cada una de las instituciones del Estado debe crear su propio plan operativo que vaya dirigido a erradicar la violencia contra la mujer, “porque este no solo un tema del Inamu, requiere del Ministerio de Educación, requiere del Ministerio de Salud, requiere de las unidades especializadas dentro de la Policía Nacional y que estamos creando unidades especializadas también en Migración y en el Servicio Nacional de Fronteras que son las que atienden en áreas como Darién, Chiriquí, entre otras”.

Por otro lado, reiteró que a partir del próximo 15 de marzo se estará realizando la entrega de gas pimienta a las mujeres víctimas de violencia doméstica en la provincia de Colón.