Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 11:30

José Raúl Mulino recibe en el Palacio de las Garzas al presidente de Alemania

El mandatario Mulino se reunió con presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con el objetivo de fortalecer la relación histórica entre ambas naciones.

José Raúl Mulino recibe al presidente de Alemania

José Raúl Mulino recibe al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, fue recibido este lunes 16 de marzo en el Palacio de las Garzas por el mandatario panameño, José Raúl Mulino, en el marco de una visita oficial al país.

La Presidencia de la República destacó que este encuentro "fortalece la relación histórica entre ambos países y abre un espacio de diálogo para impulsar cooperación, desarrollo y nuevas oportunidades en beneficio de nuestras naciones".

Información en desarrollo...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033563610669044010&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente de Alemania se reúne con Mulino y apuesta por fortalecer cooperación con Panamá

Presidente de Alemania visita Panamá y se reúne con el mandatario José Raúl Mulino

Entregan orden de proceder para la construcción de carreteras en El Valle de Antón, Gorgona y San Carlos

Recomendadas

Más Noticias