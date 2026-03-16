José Raúl Mulino recibe en el Palacio de las Garzas al presidente de Alemania

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, fue recibido este lunes 16 de marzo en el Palacio de las Garzas por el mandatario panameño, José Raúl Mulino, en el marco de una visita oficial al país.
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El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, fue recibido este lunes en el Palacio de las Garzas por el mandatario panameño @JoseRaulMulino. pic.twitter.com/tH0L6SuR7J— Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026