Jubilados y Pensionados ¡Envían Ultimátum! Exigen pagos y aumento

Jubilados no descartan volver a las calles , debido a que no han tenido respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el fin de recibir respuesta ante sus peticiones por el aumento a sus pensiones, los pagos adeudados al Décimo Tercer Mes y soluciones a la falta de medicamentos.

Los jubilados y pensionados no descartar cerrar las calles en el caso que no sean atendidos por las autoridades e indican que darán un "plazo" al Gobierno Nacional de responder a sus demandas, de lo contrario anuncian nuevas medidas de presión en todo el país y no descartan cerra las vías.