Jubilados y pensionados protestan en la Corte Suprema de Justicia por el anuncio de no aumento a ciudadanos que devengaban menos de 350 dólares al mes, prometido por el presidente.

Cuotas establecidas por la CSS

De 180 a 215 cuotas desde el 1º de enero 2008 hasta el 31 de diciembre 2012.

De 180 a 239 cuotas a partir del 1º de enero del 2013.

En la actualidad, algunas personas no pueden jubilarse porque no cuentan con las 239 cuotas, y en ese caso, la CSS les otorga una "Pensión Vitalicia" debido a que no alcanzaron las cuotas, y el margen a utilizar es la cuota de 180, según rige la Ley Orgánica de la CSS.

El cálculo se hará igual que la Pensión de Vejez por Retiro Anticipado, con la diferencia de que al resultado obtenido se le multiplicará por el factor que resulte de dividir el número de cuotas efectivamente aportadas entre el número de cuotas de referencia.

¿Por qué algunos devengan menos de $350 mensuales?

Existen diversas razones por las que algunas personas reciben una pensión de menos de $350 dólares mensuales. La razón podría ser la falta de declaración de descuentos por parte del patrono al pago de jubilación, así como mantener un salario por debajo del mínimo. El pago de las pensiones corresponde a las cuotas acumuladas durante los años laborales.

El límite de cuotas es de 240 después de 20 años laborales; sin embargo, se pueden ir acumulando más cuotas. Cuantas más cuotas acumulen las personas, podrían cobrar más dinero, siendo así un método para recibir más en el pago de jubilación.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, el director General de Ingresos, Publio De Gracia; y el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, en conferencia de prensa, explicaron la situación actual relacionada con las pensiones de jubilados que devengan menos de 350 balboas mensuales y el próximo Presupuesto General del Estado para la vigencia del 2024.