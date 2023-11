Director de la CSS confirma que no se efectuará el aumento a jubilados

Director de la CSS confirma que no habrá aumento para jubilados y pensionados.

En conferencia de prensa, el director de la Caja del Seguro Social (CSS) , Enrique Lau Cortes, confirmó que, por el momento, no se realizará el aumento a jubilados y pensionados que perciben más de B/. 350.00 al mes, con el 20% de las regalías que pagaría la mina Cobre Panamá al Estado.

"Esos recursos (dinero para el aumento) no han sido depositados a las cuentas de la CSS, por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista legal, no podemos hacer ningún pago que no venga con su fuente de financiamiento que corresponde", mencionó el director Lau, al incremento de las jubilaciones, necesarias para cubrir las necesidades alimentarias, de salud, entre otras, de los panameños de la tercera edad que reciben este recurso.