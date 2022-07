Katleen Levy analiza candidatura presidencial, pero fuera del Partido Panameñista

La exdiputada Katleen Levy dijo que está analizando presentar su candidatura a la Presidencia de la República de Panamá, pero no por el Partido Panameñista , colectivo al que pertenece, sino por la libre postulación .

“Las reglas no están claras dentro del Partido Panameñista, si yo voy a participar de las primarias o me voy a atrever a buscar las firmas por libre postulación, todo puede pasar y yo el 20 de julio les voy a dar una respuesta”, sostuvo Levy.

Según Levy la mayoría de las candidaturas por la libre postulación están saliendo del Partido Panameñista, "por qué, porque no tienen seguridad, no tienen fe, porque no están viendo el panorama claro".

Sin embargo, la exdiputada descartó renunciar al colectivo, “es importante que si yo voy a una elección las reglas estén claras...voy a seguir siendo panameñista porque el partido Panameñista va seguir existiendo, y la figura del presidente de partido en cualquier momento se va”.

El pasado mes de marzo, Katleen Levy se disputó la dirigencia del Partido Panameñista con José Blandón. Blandón resultó reelecto con 1,058 votos a favor, Levy logró 444.

Levy acusaba a Blandón de no opinar sobre la situación del país y no escuchar a las bases del partido.