Exdiputada Katleen Levy detalla amenazas que recibió durante la campaña electoral de 2019

Cuarto Poder: 7 de diciembre de 2021

“La narcopolítica está penetrando en los partidos políticos lamentablemente, en ese entonces cuando se dijo muchas personas me criticaron porque decían es que es miedo, y realmente sí tenía miedo, recibí amenazas, mi familia, llegaron a la casa de mi abuela, golpearon a la empleada, la violaron, golpearon a mi abuela, son cosas que yo viví, que denuncié en el Ministerio Público en ese entonces, pero no pasó nada”, manifestó en el programa Cuarto Poder.

Agregó que, en ese entonces el entonces presidente Juan Carlos Varela comunicó al directorio del Partido Panameñista esta situación, pero eso quedó en nada “y permitieron correr a las personas y eso es lo que tenemos hoy dentro del partido”.

Katleen Levy indica que además, mencionó acerca de esta situación hace tres meses en el directorio ampliado del Partido Panameñista, pero tampoco de hizo nada.

“Comenté que esto iba a reventarnos en la cara como casualmente está pasando, y nada, solamente dicen que como no está condenado a la final no pasa absolutamente nada, entonces son personas que están vinculadas al Partido Panameñista y yo te digo, el circuito 8-10 no es el circuito de antes, en donde yo competí con una persona en donde habían insultos, empujones, etcétera, esto ya es otro nivel, esto en el circuito 8-10 se está viviendo la violencia diaria, la inseguridad, todos los días amanece una persona muerta por una esquina vinculada al narcotráfico, vinculada a esta organización criminal”, añadió Katleen Levy.

Cabe mencionar que en la campaña electoral del 2019 Katleen Levy corrió para el cargo de diputada contra Elías Vigil, quien finalmente resultó electo.

En los últimos días ha surgido información sobre la supuesta vinculación de un miembro del Partido Panameña con la organización criminal Clan del Golfo, además se menciona a Teresina Vigil, hermana del diputado panameñista Elías Vigil, como miembro de la pandilla Humildad y Pureza (HP).