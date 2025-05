Kevin Marino Cabrera, embajador de EE. UU. en Panamá descarta apertura de bases militares

“En ninguna parte se habla de abrir bases militares. Eso no está estipulado en el MOU en este momento, así que no es algo que se pudiera hacer de acuerdo con ese MOU”, afirmó Cabrera, en una conferencia de prensa con medios locales. “En ninguna parte se habla de abrir bases militares. Eso no está estipulado en el MOU en este momento, así que no es algo que se pudiera hacer de acuerdo con ese MOU”, afirmó Cabrera, en una conferencia de prensa con medios locales.

El diplomático defendió el acuerdo como un instrumento de cooperación para fortalecer la seguridad regional, especialmente en el Tapón del Darién, y atribuyó su implementación a una prioridad compartida por las administraciones del presidente Donald Trump y su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

"En ninguna parte se habla de abrir bases militares", aseguró este jueves el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, al referirse sobre el Memorando de Entendimiento en materia de seguridad firmado por ambos países.



Embajador de Estados Unidos resalta cooperación en seguridad

"El avance que hemos hecho cooperando juntos en la seguridad en el Darién es uno de los logros más grandes que hemos visto en estos primeros tres meses de administración. Prácticamente no hay nadie cruzando", expresó.

Cabrera explicó que el enfoque actual responde a una estrategia regional de Estados Unidos para “asegurar el vecindario” y reducir la influencia de China en el hemisferio.

“China no es un buen aliado de Panamá ni del hemisferio. La auditoría a la concesión de puertos ha revelado millones de dólares adeudados al pueblo panameño”, sostuvo, al tiempo que criticó intentos de interferencia en la venta de empresas portuarias.

"Lo que rige el Memorando de Entendimiento es el Memorando de Entendimiento, no un comunicado de prensa. He visto la versión en español, he visto la versión en inglés, son idéntidas, y las dos reconocen la soberanía de ambos países", embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera,…

Acciones por el gobierno de Panamá

El embajador también destacó las acciones del Gobierno panameño, como el abandono de la Ruta de la Seda y la auditoría a Panama Ports, y reafirmó el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en ciberseguridad y protección del Canal de Panamá.

Finalmente, Cabrera calificó como “maravillosos” sus primeros días en Panamá y resaltó el recibimiento recibido por parte de las autoridades nacionales. “Es un honor representar al presidente Trump y a los valores del pueblo estadounidense”, concluyó.