"La Caja de Seguro Social está desabastecida y va a estar peor", presidenta de Funarp

Pacientes denuncian que continúa el desabastecimiento de medicamentos en la CSS a pesar de programas TReporta

La presidenta de Funarp destacó que las entidades de salud están abastecidas solo en los productos que se ofrecen a través del plan Medicsol, más no de los otros medicamentos que requiere la población.

"Estamos abastecidos en esos productos. Y yo cuando anunciaron el Medicsol lo dije, no hay problema, eso no se va a usar, porque esos renglones que están en esa lista hay. Y si ahora ya yo sé, quizás lo tenga que pagar más caro, porque al dar el certificado de Medicsol lo tengo que pagar a las farmacias inscritas a un precio un poco mayor de la forma como yo compro entonces yo me voy a preocupar", explicó Pinzón.

La representante de pacientes con artritis señaló que hay pacientes con enfermedades crónicas que no pueden pagar por los medicamentos y requieren que el sistema sanitario los provea.

"Nosotros los pacientes crónicos, nosotros los pacientes de escasos recursos económicos, nosotros no podemos comprar el medicamento aunque cueste 10 centavos, aunque cueste 25 centavos, nosotros necesitamos nuestras instituciones públicas de salud fuertes con el medicamento cuando lo necesitamos", recalcó.

Denuncian que farmacias aumentan precios en medicamentos que están fuera del descuento del 30%

Por su parte el diputado Leandro Ávila denunció que hay farmacias pequeñas que no están ofreciendo el descuento del 30% establecido por el Gobierno y que otros comercios lo que han hecho es pasar ese descuento aumentando los precios de medicamentos fuera de la lista de los 170 productos rebajados.

Diputado Ávila denuncia la ausencia y aumento en el precio de medicamentos en farmacias pequeñas TReporta

"En las farmacias más pequeñas a veces hay ausencia de estos medicamentos (rebajados en un 30%). El tema que me llamó la atención es que no todo el mundo va al cuadro básico que se tiene de los 170 medicamentos y tú necesitas comprar otros medicamentos que no están en el cuadro y ahí sí me he dado cuenta que en efecto lo que han hecho es traspolar los precios, es decir lo que te descuento acá con un 30% se lo incrementó a otros medicamentos. Es decir este es un círculo vicioso de nunca acabar", señaló Ávila.

El diputado señaló que aunque el Gobierno establezca un decreto y la Asamblea Nacional apruebe leyes, los dueños de farmacias siempre lograrán darle la vuelta a la situación y al final del camino los afectados serán los consumidores.

Ávila recomendó que para acabar con este problema se debe tener un buen abastecimiento de medicamentos en la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa), y cuando esto se logre los comercios privados dedicados a este comercio se tendrán que ajustar.