La CSJ ordena el reintegro inmediato de Gianna Mariel Rueda como docente de UDELAS.

La Verdad Triunfa: La Corte ha ordenado mi restitución como docente regular Por: Dra. Gianna Rueda 20 de mayo de 2025 Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que no solo marca un nuevo capítulo en mi vida profesional, sino también una victoria para todos aquellos que creen en la justicia, la dignidad y la defensa de los principios democráticos. En 2023, fui elegida democráticamente como rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Sin embargo, esa voluntad expresada por la comunidad universitaria fue desoída. El entonces rector, se negó a hacer efectiva la transición y, en un intento por perpetuar su influencia, impulsó una serie de acciones disciplinarias en mi contra y en contra administrativos, docentes y estudiantes que me apoyaron con convicción y valentía. Fui señalada, apartada, silenciada. Pero nunca me rendí. La verdad no necesita defensa, solo tiempo. Hoy, la Corte Suprema de Justicia ha fallado a mi favor, ordenando mi reintegro como profesora regular en UDELAS y reconociendo que sí se violentaron mis derechos constitucionales. Este fallo no es únicamente una restitución laboral: es una reafirmación de principios. Es la prueba de que la justicia tarda, pero llega. Es un mensaje claro de que ningún poder es absoluto y que la voluntad del pueblo —en este caso, de la comunidad universitaria— merece ser respetada. Aunque las demandas por la rectoría aún no han culminado, esta decisión es un paso crucial. Y no lo celebro solo por mí, sino por todos los que luchan en silencio, por quienes han sido marginados injustamente, por quienes defienden la educación pública y el respeto institucional desde la ética y la esperanza. Volveré a las aulas con el mismo compromiso de siempre. Con la misma pasión por enseñar, formar y construir. Porque esa ha sido siempre mi vocación, y porque creo profundamente en una universidad libre, justa y democrática. Gracias a quienes caminaron a mi lado, incluso cuando hacerlo implicaba riesgos. Gracias a quienes creyeron. Esta victoria es de todos nosotros. ¡Seguimos adelante, con más fuerza y con la frente en alto!