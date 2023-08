Las palabras del presidente sobre la participación de Panamá en el Parlacen

En su gira de trabajo comunitario N° 146, en la provincia de Chiriquí, añadió:

"Yo no he estado, sobre ese tema del Parlacen, si participa Panamá o no participa, si es parte de un tratado internacional, si tiene un conflicto con la constitución, etc., la verdad, el gobierno mío en este momento no está analizando esa pregunta ".

Los cuestionamientos al mandatario se originan luego de la designación como diputados del Parlacen de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en una sesión virtual con el Parlamento Centroamericano.