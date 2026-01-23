Panamá Nacionales -

Liberan a médico imputado por presunta mala praxis en el Hospital Nicolás A. Solando tras acuerdo de mediación

Un médico imputado de presunta mala praxis en el Hospital Nicolás A. Solando registrado en febrero de 2021, quedó en libertad y se suspendió el proceso penal en su contra por orden de un juez de garantías, tras llegar a un acuerdo de mediación. Se estableció la medida de reporte periódico todos los días 2 de cada mes e impedimento de salida del país.