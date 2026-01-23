Panamá Nacionales -  23 de enero de 2026 - 11:57

Médico queda en libertad tras acuerdo de mediación por presunta mala praxis

Un juez de garantías suspendió el proceso penal contra un médico acusado de presunta mala praxis en el Hospital Nicolás A. Solano, tras un acuerdo de mediación.

Médico queda en libertad tras acuerdo de mediación

Médico queda en libertad tras acuerdo de mediación

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un médico acusado de presunta mala praxis en un caso ocurrido en el Hospital Nicolás A. Solano, registrado en febrero de 2021, quedó en libertad luego de que un juez de garantías ordenara la suspensión del proceso penal en su contra, tras alcanzarse un acuerdo de mediación entre las partes.

De acuerdo con lo resuelto en audiencia, el tribunal estableció como medidas cautelares el reporte periódico del imputado los días 2 de cada mes, así como el impedimento de salida del país, mientras se cumple lo acordado en la mediación.

Contenido relacionado: Equipos médicos de EE.UU. atienden a pacientes en Colón y Coclé

Médico queda libre tras mediación por presunta mala praxis

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014664877579571233?s=20&partner=&hide_thread=false

El caso se mantenía en investigación desde 2021 y había generado atención en el ámbito judicial y de salud, al tratarse de un proceso relacionado con la atención médica en un centro hospitalario público.

Con la decisión del juez de garantías, el proceso penal queda temporalmente suspendido, conforme a lo que establece el Sistema Penal Acusatorio para este tipo de salidas alternas, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por el tribunal.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hospital Nicolás A. Solano aclara relación laboral de médico en presunto caso de mala praxis

Aprehenden en Bella Vista a médico requerido por homicidio culposo por presunta mala praxis médica

Stefany Peñalba: Alcaldesa de Arraiján defiende retiro del "monumento chino" por riesgo estructural

Recomendadas

Más Noticias