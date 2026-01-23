Médico queda en libertad tras acuerdo de mediación por presunta mala praxis

Un médico acusado de presunta mala praxis en un caso ocurrido en el Hospital Nicolás A. Solano, registrado en febrero de 2021, quedó en libertad luego de que un juez de garantías ordenara la suspensión del proceso penal en su contra, tras alcanzarse un acuerdo de mediación entre las partes.
Médico queda libre tras mediación por presunta mala praxis
El caso se mantenía en investigación desde 2021 y había generado atención en el ámbito judicial y de salud, al tratarse de un proceso relacionado con la atención médica en un centro hospitalario público.
Con la decisión del juez de garantías, el proceso penal queda temporalmente suspendido, conforme a lo que establece el Sistema Penal Acusatorio para este tipo de salidas alternas, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por el tribunal.