Equipos médicos de EE.UU. atienden a pacientes en Colón y Coclé

Dos nuevos equipos médicos de Estados Unidos llegaron esta semana a las provincias de Colón y Coclé para brindar atención médica a más de 600 panameños, como parte de la iniciativa “Juntos por la Salud” del Comando Sur de Estados Unidos, en el marco de la cooperación ampliada en materia de seguridad y salud entre EE.UU. y Panamá.

Esta misión se desarrolla bajo la Estrategia Global de Salud “America First”, impulsada por el presidente Donald Trump, con el objetivo de fortalecer la salud y el bienestar de los países socios en la región, con énfasis en Panamá.

Contenido relacionado: Alcaldía abre convocatoria para microempresarios del Carnaval Vol. Caribe 2026

Equipos médicos de EE.UU. atienden a más de 600 pacientes en Colón y Coclé

image

En la provincia de Colón, un equipo conformado por dos entomólogos, un especialista en enfermedades infecciosas, un veterinario y un técnico en medicina preventiva presta servicios en el Hospital Amador Guerrero, trabajando en conjunto con el personal médico panameño.

Mientras tanto, en Coclé, un grupo de 17 médicos estadounidenses brinda asistencia hospitalaria en el Hospital Aquilino Tejeira, con especialistas en cardiología, medicina familiar y obstetricia y ginecología, reforzando áreas de alta demanda en el sistema público de salud.

La misión Juntos por la Salud inició el 17 de noviembre de 2025 con la llegada de un equipo de trauma al Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera. Dicho equipo continúa prestando servicios en Panamá y desde el 19 de enero se trasladó al Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, donde ofrecerá atención de trauma hasta abril de 2026.

Durante este año, el equipo de trauma rotará por hospitales públicos del país, brindando tres meses de apoyo especializado en cada centro médico. Asimismo, el equipo de endoscopía, integrado por cuatro profesionales que apoyaban al Hospital San Miguel Arcángel desde el 9 de diciembre de 2025, presta ahora servicios en el Hospital Santo Tomás hasta el 9 de febrero.