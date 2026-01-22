Aprehenden en Bella Vista a médico requerido por homicidio culposo por presunta mala praxis médica

Un médico de 35 años fue aprehendido en el corregimiento de Bella Vista por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN), al ser requerido por el delito de homicidio culposo, relacionado con un caso de presunta mala praxis médica.

Aprehenden a médico por homicidio culposo en caso de mala praxis

De acuerdo con la información oficial, el hecho se remonta al año 2021, cuando una joven falleció en el Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Tras su aprehensión, el médico fue puesto a órdenes de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, donde se adelantan las investigaciones correspondientes. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de Garantías, para el desarrollo de la audiencia inicial y la definición de las medidas cautelares.

Las autoridades reiteraron que el proceso se desarrolla respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras avanzan las diligencias judiciales del caso.