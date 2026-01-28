Luis "Matador" Tejada: Familiares y excompañeros rinden homenaje a dos años de su fallecimiento

Este martes se cumplieron dos años del fallecimiento de Luis “Matador” Tejada , una de las figuras más emblemáticas del fútbol panameño. En memoria del exdelantero, familiares, excompañeros de selección y allegados se reunieron en el estadio Rommel Fernández, donde se encuentra la estatua que honra su legado deportivo.

Ofrenda floral y acto conmemorativo a Luis "Matador" Tejada

El homenaje inició con la colocación de una ofrenda floral frente a la estatua de Tejada, ubicada en el coloso de Juan Díaz, un punto que se ha convertido en referencia obligada para los fanáticos del fútbol nacional. En el acto participaron antiguos compañeros de cancha, amigos cercanos y su madre, quien acompañó el momento cargado de emoción y recuerdos.

Durante la actividad, los asistentes destacaron el impacto que tuvo Tejada en la Selección Nacional y su papel clave en momentos históricos del fútbol panameño, recordándolo no solo por sus goles, sino también por su entrega y carisma dentro y fuera del terreno de juego.

“El Matador vive en el corazón de Panamá”

Tras el homenaje en el estadio, el grupo se trasladó al cementerio ubicado frente al Rommel Fernández, donde reposan los restos del exfutbolista, para continuar con el tributo de manera más íntima.

La madre de Tejada agradeció las muestras de cariño y el recuerdo constante hacia su hijo. “Gracias de verdad por este homenaje tan lindo. Cada año le celebran a mi hijo (...) eso demuestra que vive en el corazón de todos ustedes”, expresó conmovida, resaltando que el Matador siempre será digno de honor.

A dos años de su partida, Luis “El Matador” Tejada sigue presente en la memoria del país, como símbolo del fútbol panameño y referente para las nuevas generaciones.