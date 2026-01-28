Riña en La Joya: Ministra de Gobierno alerta sobre invasión de terrenos en alrededores de cárceles

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se pronunció tras una riña registrada en la cárcel La Joya , donde un privado de libertad resultó herido, y advirtió sobre situaciones externas que estarían afectando la seguridad de los centros penitenciarios del país.

Montalvo explicó que las autoridades han detectado a personas que invaden terrenos en los alrededores de los centros penitenciarios, desde donde presuntamente intentan ingresar artículos prohibidos y sustancias ilícitas a los recintos carcelarios.

Según la ministra, estas prácticas representan un riesgo para la seguridad interna y forman parte de las acciones que están siendo vigiladas y atendidas por las autoridades competentes.

Tras riña en La Joya, Ministra de Gobierno advierte sobre invasión de terrenos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016570776523067546?s=20&partner=&hide_thread=false La ministra de Gobierno, @DinoskaDinoska Montalvo, se pronunció sobre una riña que se registró en la cárcel La Joya donde un privado de libertad resultó herido, y explicó que han detectado a personas que están invadiendo terrenos en los alrededores de centros penitenciarios e… pic.twitter.com/J17IoP0Wyk — Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

En relación con el incidente, se informó que un privado de libertad resultó herido con un arma blanca durante una pelea registrada en uno de los pabellones del centro penitenciario La Joya.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) detalló, a través de un comunicado oficial, que el herido fue trasladado a una instalación médica externa para recibir atención especializada, siguiendo los protocolos de seguridad y salud establecidos.

Las autoridades indicaron que el hecho está siendo investigado, mientras se mantienen las medidas de control dentro del penal para evitar nuevos incidentes.