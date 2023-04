Martín Torrijos es candidato presidencial por el Partido Popular

El exmandatario ha realizado diversas giras a nivel nacional y menciona que "a través del contacto directo es cómo nos vamos a comunicar con los diferentes sectores productivos del país, para que dé esta forma sea la sociedad organizada, la que participe en la solución de sus propios problemas en conjunto con el gobierno".

https://twitter.com/MartinTorrijos/status/1651980127943753732 Gracias @pp_Panama por este apoyo, por postularme cómo candidato presidencial de Panamá bajo la bandera del Partido Popular. Muchas gracias a la dirigencia y a todos los miembros del partido. Me honran con esta especial designación y con todo el apoyo que me brindan de hoy en… — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) April 28, 2023

Martín Torrijos: Partido Popular busca alianzas

Anteriormente, la vicepresidenta del Partido Popular, Zulphy Santamaría, manifestó que las conversaciones con el expresidente Martín Torrijos no solo serían para tener una postulación partidista, sino también para incluir otras fuerzas dispuestas a enfrentar los retos que tiene el país a partir del 2024.

Martín Torrijos no abandonará el PRD

Luego de anunciar su candidatura presidencial en las elecciones generales 2024 y subrayar que el mismo sería sin el PRD, el expresidente Torrijos resaltó que "No he dejado de participar en una elección del Partido Revolucionario Democrático" indicando que no solo a lo interno, sino que ha apoyado a los candidatos, mencionando que nunca se ha desinteresado de los problemas del país.

En su momento, el exmandatario Torrijos manifestó en exclusiva a Telemetro Reporta, Panamá requiere un nuevo tipo de liderazgo para encontrar las soluciones a los problemas que aquejan al país, mencionando que "el futuro de todos los panameños pasa por atender la educación, y no es solo un tema de infraestructura".