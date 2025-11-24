Panamá Nacionales -

Más de 2 mil personas acudieron a la Ciudad de la Salud obtener una cita para 2026

Más de 2 mil asegurados de distintas partes del país abarrotaron la Ciudad de la Salud la mañana de este lunes 24 de noviembre, para tratar de obtener una cita para 2026, lo que provocó el colapso en la capacidad de atención y administrativa. Aparentemente, circuló una información sobre la apertura de cupos para el próximo año, que no fue oficializada por la Caja de Seguro Social CSS. El director Dino Mon tuvo que atender la situación.