Más de 7 empresas chinas firman acuerdos comerciales con Panamá

El 'Encuentro de negocios y ceremonia de firma de Acuerdos entre China y Panamá' se celebró este lunes en un hotel de Ciudad de Panamá, bajo la organización del Departamento de Desarrollo del Comercio Exterior del Ministerio de Comercio de China, con 120 empresarios y representantes, aproximadamente, de ambos países.

Entre las empresas que firmaron los acuerdos con otras panameñas están CITIC Group, FHI International Resources; China National Postal & Telecommunications; China National Chemical Fiber Corp.; China National Township Enterprises Co.; Chinatex Raw Materials Import & Export Co., China Plaited Products Imp.& Exp.Corp. y Xinxing Pipes(Shanghai) Metal Resources Co.

"El principal objetivo de viajar a Panamá es conocer los productos de buena calidad, y tener una comunicación más profunda con el Ministerio de Comercio panameño y las empresas de aquí (...), como los granos de café y harinas de pescado", dijo a EFE el vicedirector general del Grupo CITIC, Zhen Jin.

Y agregó que Etiopía, Brasil y Colombia son los países que más café exportan a China pues "aún Panamá no ha entrado en la lista de importación de los primeros diez y ahora solo ocupa el 1 % del mercado chino".

Por su parte, Deng Xiomi Yina, de grupo China Poly, señaló a EFE que "el café de Panamá es muy famoso en todo el mundo y también en China", tanto que los consumidores querían "abierta una puerta hacia ambos lados" para importar ese café.

China es uno de los principales compradores del café geisha, producido en las zonas montañosas del noroeste de Panamá y convertido en una marca de lujo, vendiéndose por 10.005 dólares por kilo, un récord global por el precio más alto de venta en subasta electrónica de café de especialidad.

China y Panamá aspiran a reanudar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio

China espera además que ambas partes "reanuden lo antes posible las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) China-Panamá para que los beneficios de la cooperación en cuanto al libre comercio lleguen pronto a las empresas y a los pueblos de ambos países", según un comunicado de la embajada China en Panamá.

"Mirando hacia el futuro es esencial seguir buscando nuevas oportunidades de colaboración, aprovechando nuestras fortalezas y buscando nuevas áreas de cooperación podemos crear un futuro próspero para nuestros países", dijo el viceministro de Comercio Exteriores de Panamá, Carlos Hoyos.

Panamá y China entablaron relaciones diplomáticas en junio de 2017, mes en el que el país centroamericano rompió relaciones con Taiwán, y un año más tarde comenzaron a negociar un tratado de libre comercio (TLC), un proceso que involucró cinco rondas y que permanece suspendido desde 2019 cuando concluyó la última de ellas en Pekín. Pese a ello, hay presencia de grandes empresas chinas como Huawei o Gac Motors.

"Creo que el (TLC) es un tema que debemos ver, las cosas no deben permanecer archivadas por mucho tiempo así que vemos con buenos ojos que revisen el tratado para ver qué se puede hacer", dijo el presidente de la a Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Alberto Arias, también presente en el evento.

FUENTE: EFE