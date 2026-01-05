Materias de ciencias sociales con mayor cantidad de fracasos durante el año escolar 2025

Materias de ciencias sociales con mayor cantidad de fracasos.

Por Ana Canto El director general de Educación del Ministerio de Educación (MEDUCA), Edwin Gordón, informó que este lunes 5 de enero de 2026 inició el período de reválidas, en el que un total de 24,680 estudiantes están inscritos en el programa de recuperación académica.

Asimismo, detalló que las materias con mayor índice de reprobación corresponden al área de ciencias sociales, situación que será analizada por las autoridades educativas.

