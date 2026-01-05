Materias de ciencias sociales con mayor cantidad de fracasos durante el año escolar 2025

El director general de Educación del Ministerio de Educación (MEDUCA), Edwin Gordón, informó que este lunes 5 de enero de 2026 inició el período de reválidas, en el que un total de 24,680 estudiantes están inscritos en el programa de recuperación académica.
De acuerdo con la información oficial, la provincia de Panamá Oeste registra la mayor cantidad de estudiantes reprobados. No obstante, durante las próximas semanas se dará a conocer la cifra oficial de alumnos que no lograron aprobar el año lectivo 2025.
Calendario de reválidas 2026
- Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
- Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
- Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
- Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
- Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026
- Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.