Mayer Mizrachi, alcalde y Roberto Ruiz, vicealcalde de la ciudad de Panamá, son juramentados

Discurso de Mayer Mizrachi duranta el acto de juramentación como alcalde capitalino

En su discurso de toma de posesión, Mizrachi expresó su gratitud por la oportunidad de servir a la comunidad, resaltando su asombro al ser elegido por la ciudadanía para el cargo: "De estar en una cárcel a ser el alcalde de Panamá... no hay mayor sentimiento de humildad y agradecimiento después de ocho años de luchar con un sistema que no solo me falló a mí, sino que le falló a todos los ciudadanos".