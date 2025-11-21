Medcom Digital Experience presenta su primer Brunch Inmersivo junto al reconocido Chef Milanés

La Preventa 2026 de Medcom Digital Experience marcó un antes y un después en la forma de presentar productos y experiencias en la industria. Con el primer Brunch Inmersivo, dirigido gastronómicamente por el reconocido chef Milanés, los clientes vivieron un recorrido multisensorial donde cada plato representó uno de los grandes pilares estratégicos del 2026.

El objetivo fue claro: que las marcas experimentaran en tiempo real la visión completa del próximo año, liderada por cuatro grandes apuestas Carnavales 2026, nuestros servicios de BTL & Experiencias, el esperado Talk Day y la ruta multiplataforma hacia el Mundial 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

A través de comida conceptual, visuales, narrativa y demostraciones reales, cada invitado comprendió cómo se construye el Efecto MDE: creatividad, data, contenido y emoción trabajando juntos.

Este evento no solo presentó un portafolio. Presentó el futuro de Medcom Digital Experience.