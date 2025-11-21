Medcom Digital Experience presenta su primer Brunch Inmersivo y activa oficialmente el Efecto MDE para 2026

Medcom Digital Experience realizó su Preventa 2026 con un formato innovador y sin precedentes en la industria: el primer Brunch Inmersivo, una experiencia multisensorial diseñada para presentar a clientes, marcas y aliados la visión estratégica y los proyectos insignia que marcarán el próximo año para la plataforma digital del grupo.

El evento, dirigido gastronómicamente por el reconocido chef Milanés, fusionó creatividad culinaria, narrativa audiovisual, tecnología y contenido para ofrecer un recorrido único en el que cada plato representó uno de los pilares clave de la operación 2026. Este concepto permitió que los asistentes “vivieran” los servicios antes de conocerlos en detalle, comprendiendo desde adentro cómo Medcom Digital Experience construye experiencias significativas para el público y para las marcas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante la jornada se activó oficialmente el Efecto MDE, un enfoque que combina creatividad, data, innovación, producción y contenido dentro de un mismo ecosistema digital. Esta visión integradora define la oferta estratégica de Medcom Digital Experience para 2026, compuesta por cuatro grandes líneas de acción:

1. Carnavales 2026 – La Mordida en Las Tablas

Con una propuesta digital renovada, contenido original, cobertura ampliada y la presencia activa del proyecto La Mordida, Medcom Digital Experience llevará la esencia del Carnaval Tableño a nuevas plataformas y audiencias.

Embed - Telemetro on Instagram: "Estas son algunas de las experiencias que tenemos para nuestros invitados durante la preventa de Medcom Digital VIVE EL EFECTO MDE " View this post on Instagram

2. Servicios BTL y Experiencias

Se presentaron activaciones urbanas, experiencias sensoriales, giras de marca, activaciones escolares y propuestas personalizadas que forman parte del músculo operativo y creativo de Medcom Digital Experience. El evento destacó la capacidad del equipo para desarrollar desde intervenciones pequeñas hasta producciones de gran escala, integradas con contenido digital y herramientas de medición.

medcom experience - 3

3. Talk Day – Encuentro para la comunidad de creadores

El evento introdujo la visión del nuevo Talk Day, una plataforma dedicada a creadores, marcas y líderes digitales, orientada a fomentar educación, networking e innovación dentro de la economía del contenido.

4. Mundial 2026 – Conversación y cobertura multiplataforma

La Preventa presentó adelantos del plan de contenido, la cobertura internacional, la programación deportiva y la amplificación digital que Medcom Digital desplegará durante el Mundial 2026, uno de los eventos globales más relevantes del próximo año.

El Brunch Inmersivo también integró momentos culturales emblemáticos, tecnología aplicada, demostraciones reales de producto y la participación de aliados estratégicos, reafirmando la misión de Medcom Digital Experience: convertir cada proyecto en una experiencia real, medible y memorable.

El Efecto MDE apenas comienza…