Meduca: Docentes explican porqué renuncian a las vacantes

MEDUCA: ¿Por qué renuncian los docentes?

"Los docentes no quieren trabajar temporalmente en lugares de difícil acceso" en el sistema (THFA) siendo esta es una de las razones por las que maestros han renunciado a las vacantes de la institución, así lo señaló el vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses (AMAVE) Humberto Montero.

Por otro lado, la ministra Villalobos explicó que, para el lunes 6 de marzo, 982 docentes estaban nombrados y al 10 de marzo se tenían los 3,282 que participaron del concurso, en un trabajo titánico en conjunto con las Juntas de Selección.

"Hay lugares donde entras y no sales hasta diciembre, entonces no es atractivo para el educador, por el lugar donde es y es más; a veces cuando el docente sale permanente, cuando toman posesión le cambian la razón a THFA ósea temporada hasta finalizar el año".

Según Gorday de Villalobos, “esta situación trastoca el proceso de nombramiento, pero le estamos dando respuesta, aunque toma tiempo el proceso, que incluye la selección en las juntas de personal y se espera que, la próxima semana, cerca del 95% de los docentes estén en sus puestos de trabajo”.

MEDUCA: El retraso en los pagos a docentes es otro factor

Por otro lado, el dirigente magisterial Montero, explica que el retraso en el pago a los docentes en áreas de difícil de acceso es otro letargo que incomodan a los maestros pues remarcan que "cobran después de 6 meses". También resalta el retraso de los directores de centros educativos que no presentaron el informe de docentes que hacían falta por nombrar.

Según el MEDUCA para mayo próximo, se debe iniciar el proceso de retiro voluntario de aquellos jubilados que aceptaron acogerse a este programa y que suman mil docentes. La mayoría de la falta de docentes se observa en colegios de educación media, áreas de difícil acceso y comarcas indígenas.