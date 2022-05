Meduca: El sistema público de educación ha recibido 25,700 estudiantes del sector particular

Por otro lado, la ministra señaló que todos los docentes de concurso han sido nombrados, sin embargo señala que son los directores de escuelas los que deben solicitar los educadores que requieran y añadió que algunos docentes jubilados que se están retirando.

"Todos los educadores de concurso fueron nombrados, qué educadores no han llegado y qué bueno que lo preguntan, no es que no se contemplaron, nosotros trabajamos con la solicitud que hace el director de escuela y el director regional pasa a la dirección general. Nosotros hicimos un concurso para 3,127 posiciones y hemos mantenido ese aumento en esa demanda, entendiendo la migración, entendiendo muchos temas vinculados a primera infancia y a otros segmentos de población, sin embargo yo te lo tengo de que decir y es algo que no se comenta mucho, en una escuela renunciaron 12 docentes que tenían 12 años de estar jubilados, eso me crea un impass no de un día, eso me puede crear un impass de dos meses o tres meses mientras la persona se retira, mientras se revisa la estructura que aparece en al estructura organizacional, mientras se lleva a la junta de selección, porque son posiciones que no van", acotó Gorday.

La ministra de Educación también reconoce que en algunas juntas y áreas se han retrasado en cuanto a los nombramientos, la compra de mobiliarios y la falta de catálogos de sillas en Panamá para comprar.

La ministra señaló que hay que buscar un entorno de comunicación y cooperación entre el ministerio, los docentes y los padres de familia, para mejorar la educación.

Gorday de Villalobos sí resaltó que en la Comarca Gnäbe Buglé hay una crisis en las infraestructuras de las escuelas y están solicitando apoyo entre las entidades para asistir a estas comunidades educativas.

La ministra también se refirió que en cuanto a los estudiantes y su rendimiento hay mucho que hacer en este primer trimestre, y añadió que al término del tercer trimestre deben ofrecer un informe y solicitó apoyo a los padres de familia en la educación de sus hijos.

La titular del Meduca señaló que las evaluaciones serán flexibles y la recomendación es nivelar a los estudiantes en los conocimientos.

Sobre los docentes, la ministra indicó que trabajan con grupos gremiales y esto les han pedido evaluar la situación de los docentes, sobretodo aquellos que trabajan en áreas de difícil acceso donde han tenido que llevar una carga extra como lo es gel alcoholado, alcohol y enseres para seguir la normas de bioseguridad contra el COVID-19.