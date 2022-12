Meduca, estudiantes: ¿Qué materias registran mas fracaso?

La Ministra de educación, ha mencionado que los mencionados factores puede llevar a que el nivel de fracasos en el país aumente de una manera critica pues a pesar que aún hace falta el boletín del ultimo trimestre, el resultado del segundo trimestre refleja que el nivel de fracaso para este 2022 será mayo que el 2021.

En Febrero del 2022, se registraron 65 mil estudiantes que tuvieron que hacer revalida en alguna asignatura. Para poder hacer revalida se permite que el estudiante haya fracasado en tres materias.

Fracaso de estudiantes: ¿Qué dicen los docentes?

El dirigente magisterial Humberto Montero, aseguró que hasta el momento no se puede confirmar cuantos fracasos en total podría registrarse este año, debido a que hace falta el boletín del tercer trimestre pero no descarta que habrá fracasos a parte subraya la evaluación en la deserción escolar

El gobierno no establece políticas con estrategias para evitar la deserción escolar, planes que minimizan los fracasos en las escuelas junto con los contenidos en las materias que se han registrados más fracasos, declara el dirigente, que menciona la culpabilidad esta entre los padres y el sistema, pues asegura que los docentes no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar la docencia como debe ser.

Otros factores: Alimentación y poco interés

El poco interés del padre de familia, el estudiante, la alimentación del alumno pues resalta que ya no han distribuido la crema y leche en los centros escolares preguntando ¿Qué se hizo con el dinero de la licitación? por tal motivo la inacción de la alcaldía que tienen los rubros a las escuela de los comedores para la comida pero desde el 2020 la alcaldía no ha proporcionado el dinero, tal como lo dice el programa de estudiar sin hambre.