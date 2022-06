Meduca: ¿Qué programas ha implementado en la educación?

Tal como lo menciona Humberto Montero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Panameña (FENATEP) quien asegura que los programas implementados en medio del proceso de la educación para este año no podrán tener su efecto por su falta de planificación.

Programas implementados sin capacitación previa

El dirigente Magisterial, asegura que los gremios magisteriales están de acuerdo con nuevos programas que fortalezcan la educación, pero es necesario que el meduca tome en cuenta a los docentes y padres de familia en el proceso del mismo.

Si nos basamos en la educación a larga distancia, este no cumplió con las expectativas ahora con la libreta digital que llevará la nota de los estudiantes, asistencia, tardanza como un plan piloto en estos momentos no puede ser posible, lo mejor es implementarlo el próximo año, resalto el encargado.

El presidente de FENATEP resalta que practicar el sistema de libreta digital como una prueba durante el tercer trimestre, podría permitir que muchos estudiantes fracasaran el año escolar.

El Ministerio de educación aún no tiene firme que línea desea para el sector educativo pues la plataforma ESTER no pudo cumplir con los requisitos ya que solo 150 mil estudiantes pudieron ser beneficiados, a esto se le suma la mayoría de los centros escolares que no tienen acceso a internet; con una libreta virtual mucho menos por la brecha digital existente.

Humberto Montero, señala que los educadores trabajan con una libreta tradicional, los boletines son elaborados con una plataforma la cual no llena con las expectativas ya que la señal se cae y si no capacitan a los docentes pues considera que no es el momento ya que se necesita más capacitación primero para las instituciones, administrativo y luego a los docentes.