MEDUCA reitera llamado al dialogo con docentes tras paro decretado

"La situación es competencia de todos, no de un sólo grupo, hacemos un llamado responsable como regentes de la educación en Panamá, a que nos sentemos el próximo viernes [19 de mayo] y busquemos una solución. Por cuanto, este lunes [15 de mayo] las clases serán normales, así mismo como el pasado viernes que hubo un movimiento de gremios docentes, pero las clases no se suspendieron", expresó Ariel Rodríguez Gil, viceministro Académico de Educación.

https://twitter.com/TReporta/status/1658068621631926275 "Hemos hecho un llamado a los docentes para que busquen el mecanismo y acercamiento para que hablen con la ministra de Educación pero que no se perjudique a los estudiantes”, Sergio Navas, dirigente de padres de familia.#TReporta pic.twitter.com/UmQKGoIavP — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2023

“Hemos agotado todas las medidas de diálogo, la respuesta que nos han dado en la mesa bilateral no convence a los gremios docentes toda vez que no había fecha y no había nada concreto”, Edy Pinto, dirigente magisterial. “Hemos agotado todas las medidas de diálogo, la respuesta que nos han dado en la mesa bilateral no convence a los gremios docentes toda vez que no había fecha y no había nada concreto”, Edy Pinto, dirigente magisterial.

Representantes del Meduca, luego de una reunión el pasado 12 de mayo con dirigentes de agrupaciones de maestros y profesores, acordaron otro encuentro para el próximo viernes (19 de mayo), con todos los grupos de educadores del país para buscar pronta solución a algunas peticiones del sector .

Entre los temas propuestos en la reunión del 12 de mayo pasado, entre autoridades del Meduca y dirigentes de educadores, celebrada en la sede ministerial, estaban la cancelación de B/.626.40 (de ajustes salariales de 2020) en un solo pago, fondos que alcanzan 34 millones de balboas. Además, aplicar este año el 5.5% del Producto Interno Bruto y, para el 2024, un 6% para educación.