Meduca reitera que vacunación anticovid no es obligatoria

El director general de Educación del Ministerio de Educación ( Meduca ), Guillermo Alegría reiteró este miércoles que la vacunación anticovid en los estudiantes no es obligatoria y que investigarán la supuesta distribuición de un documento de Relevo de responsabilidad entregado a los padres y tutores por el Ministerio de Salud (Minsa) en algunos centros escolares.

"Exactamente ese documento no lo hemos visto, pero vamos a hacer las gestiones para localizarlo, lo que sí nosotros hemos mencionado desde el Ministerio de Educación y apoyado en coordinación con el Ministerio de Salud es que las vacunas no son obligatorias, eso lo ha dicho desde el señor presidente, el ministro y todo el equipo de trabajo del Gobierno Central. Los padres de familia deben autorizar el uso de esa vacuna, pero si no están de acuerdo simplemente hay que mantener las medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones de los centros educativos", señaló Alegría.