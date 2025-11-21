MEF destaca necesidad de fortalecer la interconectividad del Estado para mejorar el servicio público.

Durante el panel “La revolución digital del servicio público en la experiencia ciudadana”, la viceministra de Economía, Eida Saiz, señaló que es necesario fortalecer la interconectividad del Estado para que los procesos fluyan y se trabaje como un solo cuerpo, en lugar de mantener silos entre las distintas instituciones.

Saiz destacó, además, la importancia de avanzar hacia un Estado plenamente articulado mediante soluciones tecnológicas que integren la gestión pública. “La adopción de nuevas tecnologías no solo optimiza los procesos internos, sino que también facilita una relación más eficiente y cercana entre el Gobierno y la ciudadanía, un elemento clave para construir una administración pública moderna y orientada al servicio”, subrayó.

Durante el evento se resaltó la estrecha colaboración entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), entidades que lideran los esfuerzos de modernización de trámites y procesos gubernamentales.

Esta labor conjunta busca reducir los tiempos de atención, mejorar la calidad del servicio público y fortalecer la confianza ciudadana, apoyándose en herramientas digitales y en el fortalecimiento de la interoperabilidad entre las plataformas estatales.

El Escalatón Summit reafirma, así, el compromiso de Panamá con la transformación digital y con la construcción de un ecosistema estatal que responda de manera proactiva y efectiva a las necesidades de su población.